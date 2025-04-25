Украина подписала кредитное соглашение на закупку газа с ЕБРР

В своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании кредитного соглашения с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, целью которого является приобретение природного газа.

Согласно сообщению, ЕБРР предоставит Украине кредит в размере €270 млн, обеспеченный государственными гарантиями. Дополнительно, правительство Норвегии выделит грант в размере €140 млн.

Шмыгаль подчеркнул, что эти средства позволят НАК «Нафтогаз Украины» закупить значительные объемы газа для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Ранее, месяц назад, премьер-министр информировал об одобрении ЕБРР данного кредита.

«Нафтогаз» сообщал о заключении контрактов на импорт 1,5 млрд куб. м газа с начала года. Для успешной подготовки к зиме необходимо приобрести еще 2 млрд куб. м. Однако, по мнению экспертов, потребности Украины в импорте газа могут быть значительно выше.

Сергей Макогон, экс-глава «Оператора ГТС Украины», заявлял, что запасы газа в подземных хранилищах страны практически истощены, и потребуется импорт в объеме 5,5-6,3 млрд куб. м.

Проблема дефицита газа на Украине обострилась после прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему 1 января, в связи с отказом Киева продлевать соглашение с «Газпромом». Остановка транзита увеличила потребность в техническом газе для поддержания работоспособности системы.

Ранее сообщалось, что Украина признала покупку российского газа.