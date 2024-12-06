В Сербии попросили Россию об увеличении поставок газа на зимний период

На Веронском Евразийском экономическом форуме вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о просьбе страны к России увеличить объемы поставок газа в преддверии зимы.

По данным РИА Новости, это решение принято с учетом предстоящих холодов, и после зимнего сезона планируется заключение нового соглашения. Вулин выразил уверенность в том, что между Москвой и Белградом не возникнет проблем с поставками, хотя возможны некоторые сложности с оплатой газа.

Для решения этой задачи делегация сербской газовой компании «Србиягаз» активно ведет переговоры с российскими партнерами в Санкт-Петербурге, пишет информационное агентство.

Вице-премьер также отметил, что Сербия не вводила и не намерена вводить санкции против России, подчеркивая важность стабильных газовых поставок. Он уверен, что, несмотря на возможную остановку транзита газа через Украину в 2025 году, сотрудничество в этой области продолжится.

Ранее Сербия обратилась к России за помощью в постройке нового трубопровода.