Китай освободит ряд американских товаров от повышенных пошлин

Агентство Reuters сообщило , что Китайская Народная Республика (КНР) составила перечень американской продукции, к которой не будет применяться повышенная таможенная пошлина в размере 125%.

В сообщении агентства подчеркивается, что конкретный состав этого списка и количество товарных позиций, подлежащих освобождению от пошлин, остаются неизвестными.

Отмечается, что власти Китая информируют отдельные компании о наличии данного списка конфиденциально, параллельно проводя опросы для оценки потенциального ущерба от торгового противостояния с Соединенными Штатами.

Ранее агентство сообщало об уже предпринятых Китаем мерах по освобождению ряда американских товаров от пошлин, в том числе некоторых медикаментов, микросхем и авиационных двигателей.

Также китайская сторона обратилась к компаниям с запросом о предоставлении информации о другой продукции, которую, по их мнению, следует исключить из-под действия высоких пошлин.

Ранее сообщалось, что Китай ведет экономическую войну и угрожает американской экономике.