США обвинили Китай в экономической войне

В Белом доме считают, что Китай ведёт против США долгосрочную экономическую войну, включая кражу технологий и манипулирование рынком. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности в статье для издания The National Interest.

По его словам, именно эти действия стали основанием для жёсткой протекционистской политики Вашингтона. Администрация Дональда Трампа планирует ограничить вложения американского бизнеса в китайский оборонный сектор.

Власти подчёркивают, что готовы использовать все легальные инструменты для защиты национальных интересов. Китай, в свою очередь, через МИД призвал США отказаться от давления и перейти к диалогу на равных условиях.

Ранее Индия отразила минимум четыре атаки со стороны пакистанских хакеров.