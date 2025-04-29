США обвинили Китай в экономической войне
Белый дом: Китай ведет экономическую войну и угрожает американской экономике
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Администрация Трампа назвала Пекин виновником торговых ограничений и намерена усилить меры по сдерживанию КНР.
В Белом доме считают, что Китай ведёт против США долгосрочную экономическую войну, включая кражу технологий и манипулирование рынком. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности в статье для издания The National Interest.
По его словам, именно эти действия стали основанием для жёсткой протекционистской политики Вашингтона. Администрация Дональда Трампа планирует ограничить вложения американского бизнеса в китайский оборонный сектор.
Власти подчёркивают, что готовы использовать все легальные инструменты для защиты национальных интересов. Китай, в свою очередь, через МИД призвал США отказаться от давления и перейти к диалогу на равных условиях.
Ранее Индия отразила минимум четыре атаки со стороны пакистанских хакеров.