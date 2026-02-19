Китай отказался вкладываться в «зеленый» транспорт из-за миллиардных убытков

2026 год может стать переломным в истории «зеленой революции» в автопроме. Эксперты все чаще говорят о том, что массовое увлечение электромобилями оборачивается колоссальными убытками для крупнейших мировых производителей. То, что начиналось как спасение экологии, рискует превратиться в финансовую яму, пишет портал «Автовзгляд».

Главным индикатором является — Китай. Именно централизованный отказ Поднебесной от государственных инвестиций в электромобили сигнализирует о завершении эпохи массового производства «электричек». Китайские предприятия переориентируются на модели с гибридными моторами, оставляя западных конкурентов разбираться с последствиями.

А последствия впечатляют. За последние годы автогиганты вложили в разработку электрокаров астрономические суммы: Porsche выделила $6 млрд, General Motors — $7,6 млрд, а Ford — около $20 млрд. Однако конкурировать с китайскими производителями, которые штампуют электромобили дешевле и быстрее, у них не получилось. Рынок оказался перенасыщен, а спрос не оправдал ожиданий.

Кроме того, главная цель «зеленой революции» — решение экологических проблем — так и не была достигнута. Производство и утилизация батарей оказались не такими уж безвредными, а транспорт на привычном топливе по-прежнему остается самым массовым в мире.

