Производители автомобилей стали возвращаться к технологиям прошлого века

Современный автопром, кажется, переживает кризис идей. В погоне за футуристичным дизайном и инновациями производители часто забывали о главном — о людях. Но, похоже, ситуация меняется. Как пишет портал MiraNews, автогиганты массово возвращаются к проверенным технологиям прошлого века, которые оказались удобнее, надежнее и безопаснее.

Самый яркий пример — Китай. Там ввели запрет на выпуск машин с электрическими дверными ручками. Теперь система открывания дверей должна быть полностью механической. Причина печальна: в случае аварии люди не могли выбраться из салона, потому что электроника отказывала. Механика же не подведет.

Концерн Stellantis, объединяющий Jeep, RAM, Chrysler и другие бренды, вернул в производство легендарные двигатели V8. Отказ от них в пользу гибридов и электричества привел к убыткам и недовольству покупателей. Тяжелым внедорожникам нужен настоящий мотор, а не игрушечная батарейка.

Tesla тоже признала ошибку: нашумевший руль-штурвал Yoke, который водители сравнивали с игровым контроллером, провалился. Жалобы на сложность парковки и маневрирования вынудили компанию в 2025 году вернуть привычный круглый руль во все новые модели.

Даже барабанные тормоза, казалось бы, архаизм, снова в моде. Оказалось, они экономичнее и экологичнее дисковых, а на некоторых типах автомобилей работают ничуть не хуже.

Как отмечает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, далеко не все новшества последних 10–15 лет пришлись по душе водителям.

С 1 января 2026 года вступили в силу новые требования NCAP. Теперь пять ключевых элементов управления (включая аварийную сигнализацию, стеклоочистители и т. д.) должны быть оснащены физическими кнопками или переключателями. Сенсоры и тачскрины больше не пройдут краш-тесты. Прогресс прогрессом, а безопасность и здравый смысл — важнее.

Ранее автомобиль LADA и китайские бренды назвали самыми безаварийными машинами в Подмосковье.