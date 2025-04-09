Китай вновь ответит на тарифы Трампа 10 апреля

С 10 апреля Китай введет новые тарифы на все товары, импортируемые из США. Об этом сообщила тарифная комиссия при Государственном совете КНР.

Такое решение стало ответом на увеличение пошлин на китайские товары, инициированное президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее Трамп вновь выступил с резкими обвинениями в адрес Китая, утверждая, что Пекин манипулирует своей валютой в попытке компенсировать последствия введенных Вашингтоном торговых тарифов. Трамп утверждал, что снижение курса юаня является ответом Китая на новые тарифы США.