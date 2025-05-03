Китай вошел в топ-3 лидеров по поставкам мяса в Россию

Китайская Народная Республика вошла в топ-3 лидеров по поставкам мясной продукции в Россию, уступив лишь Белоруссии и Бразилии. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

В первом квартале этого года Россия закупила за границей мяса и мясной продукции на $2,2 млрд.

Лидером среди зарубежных поставщиков стала Белоруссия с долей в 56,5% ($1,3 млрд). На втором месте оказалась Бразилия. Замыкает тройку лидеров Китай, нарастивший объем поставок мяса в Россию более чем в четыре раза.

Помимо этих стран мясо в Россию поставляют Парагвай, Швейцария, Аргентина, Казахстан, Уругвай и Индия.

Ранее сообщалось о том, что Китай установил свой флаг на спорном острове возле Филиппин.