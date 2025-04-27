Китай установил свой флаг на спорном острове возле Филиппин

Китайская береговая охрана установила флаг на спорном рифе Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, расположенном вблизи стратегически важного филиппинского форпоста — острова Титу. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Согласно материалам издания, этот шаг повышает вероятность эскалации напряженности в регионе. Китай фактически взял под свой контроль риф Сэнди-Кей, входящий в архипелаг Спратли. Пекин может попытаться утвердить контроль над прилегающими территориальными водами.

В телерепортаже уточнялось, что офицеры береговой охраны развернули флаг на рифе для утверждения суверенитета и сбора доказательств незаконной деятельности со стороны Филиппин.

Риф Сэнди-Кей находится всего в 12 морских милях (примерно 22 км) от острова Титу, который Филиппины используют как военную базу.

Территория имеет стратегическое значение. Страна, которая ее контролирует имеет права на прилегающие воды.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Соединенных Штатов прилагает усилия, чтобы избежать возможного вооруженного конфликта с Китаем.