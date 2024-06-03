Китай запросил у РФ внутрироссийские цены при поставках газа по магистрали «Сила Сибири-2»

Переговоры между Россией и КНР по поводу поставок газа по «Силе Сибири-2» не увенчались успехом, поскольку Китай требует, чтобы сырье данным путем ему отпускалось по ценам, действующим внутри РФ. Об этом сообщила газета Financial Times.

Журналисты сообщили, что во время переговоров между главами государств в мае был затронут вопрос по поставкам голубого топлива по данному газопроводу. Китай не хочет уступать в этом вопросе, поскольку не желает платить существующую рыночную цену. По его мнению, газ должен поставляться в КНР по действующим внутри РФ тарифам. Еще один камень преткновения – объем поставок. Пекин не планирует приобретать большие партии газа через данную магистраль.

В результате все переговоры по поводу достройки «Силы Сибири-2», при помощи которого Россия хотела компенсировать свою потерю европейского газового рынка, зашли в тупик. КНР хочет затянуть переговорный процесс, чтобы снизить свою оплату за газ.

Ранее эксперт Зудин назвал благоприятным признаком отказ Китая участвовать в конференции по Украине. КНР ставила условия своего участия в этом мероприятии, но они не были выполнены, что и обусловила отказ Пекина от отправки своей делегации в Швейцарию.