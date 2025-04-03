Christian Dior и Prada решили закрыть часть магазинов в России

Французский дом моды Christian Dior и итальянская Prada Group, известные брендами Prada и Miu Miu, спустя три года после приостановки деятельности бутиков в России, решили окончательно закрыть часть своих точек в Москве и Санкт-Петербурге. Информация об этом содержится в финансовых отчетах российских подразделений люксовых компаний за 2024 год, передает РБК.

Согласно документам, оба бренда также отметили сокращение штата сотрудников за прошедший год. Если в 2023 году в российском филиале Dior числилось в среднем 103 сотрудника, то к 2024 году их количество уменьшилось до 32. У Prada численность персонала снизилась в полтора раза — с 51 до 33 человек.

В бухгалтерской отчетности российской дочерней компании французского бренда указано, что на конец 2024 года в аренде у Dior оставалось четыре магазина в Москве, что вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году Dior арендовал девять объектов, восемь из которых находились в столице, а один — в Петербурге. Долгосрочные арендные обязательства «Кристиан Диор кутюр Столешников» составляли 1,23 млрд руб., а краткосрочные — 270 млн руб. В 2024 году эти показатели оценивались в 1,2 млрд руб. и 409,6 млн руб. соответственно.

Модный дом Dior начал свою деятельность в России в 1990-х годах, открыв в 1994 году «Институт красоты дома Dior» в ГУМе, а позже — полноценный магазин бренда. В 1998 году компания открыла свой бутик в Столешниковом переулке.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton потерял 1,1 млрд руб. из-за закрытия магазинов в России.