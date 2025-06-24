Китайские автопроизводители годами обманывали Россию и еще ряд стран

Китайские автопроизводители годами использовали схему сбыта новых автомобилей под видом подержанных для увеличения продаж в России и других странах. Это выяснило агентство Reuters.

Обозреватели выяснили, что неправомерная практика применялась с 2019 года и охватывала рынки Центральной Азии и Ближнего Востока. Согласно серой схеме, производители регистрировали новые машины в Китае как подержанные, после чего экспортировали их за рубеж. Это позволяло им сразу фиксировать продажи в отчетности, выполняя планы по экономическому росту.

При этом региональные власти Китая, как указали в СМИ, активно поддерживали такой подход, о чем свидетельствуют официальные документы.

Ситуация изменилась после критики со стороны руководства Great Wall Motor и партийной газеты «Жэньминь Жибао». Издание, считающееся рупором Компартии Китая, 10 июня открыто осудило практику.

Таким образом китайским производителям годами удавалось завоевывать рынки, предлагая новые автомобили по ценам подержанных. Если информацию про схему подтвердится, то это может привести к росту цен на китайские авто в России и других странах-импортерах.

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