Правозащитники дали сутки на покаяние водителю, возмутившего верующих развратной монахиней

Активисты движения «Сорок сороков» вмешались в ситуацию с автомобильной наклейкой, которая вызвала их возмущение. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщество.

На кузове «ГАЗели» одного из россиян было изображение татуированной, откровенно одетой католической монахиней с крестом на лбу, что, по мнению правозащитников, могло оскорблять чувства верующих. Инцидент стал известен после жалобы одной из участниц дорожного движения.

Организация заявила, что дала владельцу автомобиля 24 часа на удаление спорного изображения. В своем телеграм-канале активисты пояснили, что не стали применять жесткие меры, учитывая, что мужчина является отцом двоих детей и, вероятно, не осознавал возможных последствий своего выбора. Водитель согласился убрать наклейку, избежав продолжения скандала.

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