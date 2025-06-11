Китайские компании предложили создать комплекс по выпуску дронов на Сахалине

Согласно информации пресс-службы правительства Сахалинской области, китайские деловые партнеры предложили создать на территории Сахалина несколько крупных специализированных центров, включая производственный комплекс по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Данная инициатива обсуждалась в ходе российско-китайского форума, в котором принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В официальном сообщении говорится, что китайские предприятия проявили заинтересованность в реализации разнообразных проектов в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, беспилотные технологии и другие перспективные направления.

В частности, инвестиционная группа «РУНФА» выступила с инициативой размещения производства китайских дронов на Сахалине. Валерий Лимаренко подчеркнул перспективность направления беспилотных летательных аппаратов для региона, отметив их широкое применение в различных сферах, включая мониторинг лесных пожаров и несанкционированных свалок, а также в поисково-спасательных операциях.

Помимо этого, было предложено возвести на Сахалине оптово-распределительный центр, современный тепличный комплекс для выращивания овощей, фруктов и ягод, а также многофункциональный торгово-развлекательный комплекс под названием «Шелковый путь».

Ранее сообщалось, что в США взяли под арест китайскую ученую за посылки с чашкой Петри из Уханя.