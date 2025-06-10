В США взяли под арест китайскую ученую за посылки с чашкой Петри из Уханя

Аспирантку Чэнсюань Хань, которая учится в Колледже естественных наук и технологий при Университете науки и технологий Хуачжун в китайской провинции Ухань, арестовали в Соединенных Штатах. Ей вменяют незаконный провоз в страну биологических материалов. Об этом сообщила газета The New York Post.

Хань за последние два года, по данным Федерального бюро расследования, отправляла в США некие посылки с чашками Петри, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями». Они направлялись людям, связанным с биолабораторией Мичиганского университета. По мнению правоохранителей, это является контрабандой, которая повергает угрозе национальную безопасность.

Ученая отвергает обвинения и говорит, что в посылках находились пластиковые стаканчики.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе вблизи острова Саммерс был обнаружен катер «Морской охотник» времен Великой Отечественной войны. Судно обнаружили водолазы экспедиции, в ближайшее время планируется проводить фотограмметрию и провести поиск судовых документов, которые могли сохраниться в рубке.