Китайские НПЗ раскупают нефть РФ, от которой отказывается Индия

Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко нарастили закупки российской нефти, компенсировав сокращение спроса со стороны Индии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного отслеживания судов.

Согласно анализу агентства, за первые 18 дней февраля поставки нефти из России в порты Китая достигли 2,09 млн баррелей в сутки. Это существенно выше январского показателя (1,72 млн) и декабрьского уровня 2025 года (1,39 млн). В публикации подчеркивается, что рост «более чем компенсировал» падение импорта индийскими компаниями.

В то же время закупки российской нефти Индией, которая в прошлом году была одним из ключевых покупателей, продолжают снижаться. Сейчас они держатся на уровне около 1,2 млн баррелей в день. Для сравнения: в ноябре 2025 года этот показатель составлял 1,78 млн, а относительно июня прошлого года падение достигло примерно 40 процентов.

Переориентация потоков затронула все ключевые экспортные сорта. Особенно заметно выросли отгрузки Urals: в декабре 2025 года они достигли 600 тыс. баррелей в сутки — максимума с 2018-го. Трейдеры отмечают, что интерес частных китайских НПЗ к этому сорту подогревают скидки: разница в цене с эталонной маркой Brent доходила до $12.

Ранее Reuters писал о намерении индийских заводов переориентироваться на Ближний Восток. В начале февраля США отменили 25-процентные пошлины на товары из Индии, введенные ранее из-за закупок российской нефти. В Белом доме заявляли, что Нью-Дели обязался прекратить прямой или косвенный импорт топлива из РФ. При этом в Кремле сообщали, что официальных уведомлений от Индии об отказе от нефти не получали.

