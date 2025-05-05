Китайский импорт антрацита из России достиг рекордных показателей в марте 2025 года

Импорт антрацита из России в Китай достиг исторического максимума, составив 1,9 млн т в марте 2025 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Этот показатель стал самым высоким за последние годы и свидетельствует о значительном росте московско-пекинского товарооборота в энергетическом секторе.

Отмечается, что почти 100% поставок антрацита в КНР пришлись именно на российские компании. Годовой рост такого импорта составил внушительные 59%, что объясняется несколькими факторами.

Во-первых, перенос новосибирских угольных мощностей с южных районов на Дальний Восток позволил увеличить поставки в Восточную Азию. Во-вторых, Китай сократил закупки угля у США и Австралии из-за торговых конфликтов и санкционных ограничений, увеличивая тем самым спрос на российский уголь.

В марте экспорт российского угля в Китай вырос на 16% по сравнению с февралем и на 6% в годовом исчислении, достигнув 7,3 млн т. В первой четверти 2025 года РФ вывезла на внешний рынок 46,4 млн т угля. 4,5 млн т пришлись на антрацит, из которых 3,9 т были экспортированы.

Особенно заметен рост отправки антрацита в восточные регионы — он увеличился в 5,9 раза. В то же время экспорт в северо-западном направлении снизился на 39%.

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