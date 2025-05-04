Си Цзиньпин посетит Москву и примет участие в параде Победы
Кремль: глава КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит РФ с официальным визитом
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Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина приедет в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в том числе в параде Победы на Красной площади. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках визита лидера КНР запланированы российско-китайские переговоры на высшем уровне, во время которых стороны обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия.
Особое внимание стороны уделят обсуждению укрепления торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также вопросам международной и региональной безопасности.
Кроме того, ожидается подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на углубление сотрудничества в различных сферах.
Ранее издание India Today сообщило, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх может отказаться от участия в параде Победы в Москве.