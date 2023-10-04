Китайский инвестор вложит 2,5 миллиарда рублей в завод автозапчастей в Солнечногорске

Компания из КНР, специализирующаяся на производстве запчастей и деталей для грузовой прицепной техники, построит свой первый завод на территории России.

Предприятие будет работать в Подмосковье — в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Китайская компания возведет завод по изготовлению осевых агрегатов для грузовой прицепной техники при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО), сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, строительство первой очереди начнется в начале следующего года, запустить производство планируется уже в четвертом квартале.

«На новом производстве будет создано порядка ста пятидесяти рабочих мест», — уточнила министр.

В Московской области запуск завод пройдет поэтапно. До конца следующего года в работу планируют запустить два производственных цеха.

Как рассказал гендиректор КРМО Владимир Слипенькин, сейчас российские производители используют оси китайской компании, завод которой появится в России, как наиболее доступную альтернативу европейским. Производственные мощности нового предприятия в Солнечногорске позволят производить сто тысяч осей, сто тысяч подвесок и до четырехсот тысяч колодок в год.

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