«Класть деньги надо сейчас»: экономист раскрыл, куда нужно успеть вложиться до Нового года

Центробанк России поднял ключевую ставку сразу на 2 пункта — с 13 до 15 процентов. Несмотря на то, что теперь кредиты для физических лиц и компаний станут более дорогими, по мнению аналитиков, в этом есть неоспоримый плюс.

Дело в том, что банки уже начали обновлять свои условия по депозитам. Так, Сбербанк повысил ставку по вкладам до 14 процентов, а некоторые кредитные организации готовы предложить своим клиентам еще более выгодные условия.



Экономист Александр Разуваев дал несколько советов тем, кто хотел бы оформить в банке вклад под проценты. По его словам, правильнее всего обратить внимание именно на государственные банки.

«Я бы дальше государственных банков не ходил — это и надежнее, и процентные ставки у них выше. Обратите внимание на Сбербанк, на ВТБ, на Московский кредитный банк и так далее», — рассказал Разуваев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ждать более благоприятного момента не стоит, уверен эксперт.

«Класть деньги под проценты надо сейчас или за месяц до Нового года. Новогодние банковские предложения порадуют очень щедрыми условиями», — добавил экономист.

Для покупки облигаций сейчас не самое подходящее время, продолжил собеседник издания, ведь может случиться форс-мажор на торгах, а свои деньги из банка забрать можно всегда.

«Рынок акций сохраняет серьезный потенциал роста и показывает хорошую отчетность. Например, Сбербанк очень хорошо отчитался. Кроме того, акции Лукойла растут. Можно вложить деньги в компании, занимающиеся кибербезопасностью — там тоже очень хороший потенциал роста», — заключил Разуваев.

Ранее мы рассказывали, что Сбербанк повысил с 3 ноября ставки по ипотеке.