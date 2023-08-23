Кластер по переработке овощей и фруктов построят в Луховицах к 2030 году

В поселке Фруктовая городского округа Луховицы построят кластер по переработке овощей и фруктов, сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов, строительство кластера начнется уже в этом году. Масштабный проект, размер инвестиций в который превысит 207 миллионов рублей, реализует крупная торговая производственно-логистическая компания, работающая на рынке почти тридцать лет.

«Сейчас грузооборот предприятия составляет 2,5 тысячи тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более трехсот позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы», — уточнил Филимонов.

Он отметил, что на предприятии будет создано около ста рабочих мест. Там будут производить в том числе вареные овощи, соленья, натуральные соки, морсы и компоты. Завершить строительство кластера планируют к 2030 году.

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