Клинская мебельная компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции на 20 процентов

В настоящее время компания «Клинский Мебельный Комбинат» выпускает более трехсот видов мебельной продукции. В планах на этот год рост выпуска продукции на 20%, создание 50 дополнительных рабочих мест и повышение заработной платы сотрудников. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производственные площади компании составляют более двадцати тысяч квадратных метров. В развитие предприятия инвестировано более двухсот пятидесяти миллионов рублей, на которые закуплено более ста единиц оборудования.

Так, в прошлом году на предприятии был успешно реализован пилотный проект в рамках национального проекта «Производительность труда». Внедрение бережливого производства привело к сокращению времени протекания процесса на 17%, снижению объема незавершенного производства на 14%, повышению выработки персонала в потоке на 14%.

Также в прошлом году здесь установили две новые линии — автоматического упаковщика коробок и робота, который позволяет быстро делать сверловку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Московской области до высшего уровня ААА (RU).