Ключевая ставка Центробанка может снизиться до 17%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Однако смягчил свою позицию до нейтральной, что открывает возможность для снижения показателя. Об этом сообщает телеграм-канал MMI.

Аналитики представили собственный прогноз динамики ставки до конца 2025 года с учетом текущего диапазона среднегодового значения.

Они ожидают снижения ключевой ставки только в сентябре, когда она, по их прогнозам, сразу упадет до 19%. К декабрю показатель может достичь отметки в 17%.

«Проинфляционные риски, на наш взгляд, весьма значимы. Именно поэтому мы и не ждем быстрого и глубокого снижения ставки в 2025-м», — пишут авторы аналитического материала.

Банк России 25 апреля в четвертый раз принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%.