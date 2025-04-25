Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России уже в четвертый раз принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне в 21%. Об этом сообщил ТАСС.

В пятницу, 25 апреля, Совет директоров Банка России провел свое совещание. Он принял решение о том, что текущая ключевая ставка в 21% должна быть оставлена на прежнем уровне.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким», — так Центробанк объяснил свое решение.

Его представители добавили, что жесткая экономическая политика будет продолжена и в дальнейшем, это необходимо для возвращения величины инфляции к целевому показателю в 2026 году.

Ранее сообщалось, что внешний долг России по отношению к валовому внутреннему продукту достиг нового исторического минимума, составив всего 13%. Этот показатель снизился на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, став наименьшим уровнем в современной истории РФ. Максимальный уровень внешнего долга по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда эта цифра достигла рекордных 91%.