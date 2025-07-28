КНР осудила санкции Украины против китайских компаний

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге выразил несогласие Китая с санкциями, введенными в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН, и призвал украинскую сторону скорректировать свою политику, которую он назвал ошибочной. Такое заявление было сделано в ответ на решение Киева ввести ограничения в отношении ряда китайских компаний.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН, и настоятельно рекомендует Украине внести коррективы в свою политику, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

Дипломат также акцентировал внимание на том, что Китай намерен и впредь решительно отстаивать законные права и интересы своих компаний.

Ранее сообщалось, что США и Китай устроили перепалку в СБ ООН из-за Украины.