США и Китай устроили перепалку в СБ ООН из-за Украины

На заседании Совета Безопасности ООН разразился дипломатический скандал между США и Китаем, передает Reuters.

Конфликт вспыхнул после того, как постоянный представитель США при ООН Дороти Ши обвинила Китай в поддержке России поставками товаров двойного назначения, которые РФ якобы использует в конфликте на Украине. Американская сторона призвала все страны, включая КНР, прекратить подобный экспорт, что вызвало резкую реакцию Пекина.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан категорически отверг претензии США, заявив, что КНР не является стороной конфликта и не поставляет смертоносное оружие.

Он также обвинил Вашингтон в попытках переложить ответственность на другую сторону и призвал Вашингтон прекратить разжигать конфликт и вместо этого сосредоточиться на содействии мирным переговорам.

Пекин последовательно отрицает обвинения в военной поддержке Москвы. Власти Китая неоднократно заявляли, что не оказывают России ни военной, ни финансовой помощи.

В 2023 году КНР даже представила собственный план мирного урегулирования на Украине, включающий 12 пунктов, среди которых — отказ от односторонних санкций и возобновление переговоров между сторонами конфликта.

Ранее сообщалось, что Китай резко осудил санкции Европейского союза (ЕС) против своих банков.