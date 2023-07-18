Коломенская пастила пользовалась успехом на всероссийском гастрономическом фестивале
Фото: [Музей «Коломенская пастила»]
В Москве состоялся гастрономический фестиваль «Вкусы России». Успешно презентовала свою продукцию объединение «Коломенская пастила».
Вкусное изделие подмосковных умельцев ценится за его состав — в нем практически нет ненатуральных добавок. Участники и гости фестиваля с удовольствием дегустировали пастилу и принимали приглашение посетить в Коломне музей этого старинного продукта.
Успешно прошли также выставки и других предприятий Московской области. Покупатели приобретали колбасы, паштеты, мед и другие продукты. Всего на фестивале состоялись презентации 20 подмосковных производителей и фермерских хозяйств.
Ранее сообщалось, что подмосковная команда выиграла первенство России по баскетболу 3х3.