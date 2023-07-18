Коломенская пастила пользовалась успехом на всероссийском гастрономическом фестивале

Вкусное изделие подмосковных умельцев ценится за его состав — в нем практически нет ненатуральных добавок. Участники и гости фестиваля с удовольствием дегустировали пастилу и принимали приглашение посетить в Коломне музей этого старинного продукта.

Успешно прошли также выставки и других предприятий Московской области. Покупатели приобретали колбасы, паштеты, мед и другие продукты. Всего на фестивале состоялись презентации 20 подмосковных производителей и фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда выиграла первенство России по баскетболу 3х3.