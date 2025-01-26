Колумбия попала под санкции США за отказ принять мигрантов

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Колумбии, а также 25% пошлины на все товары.

О введении ограничений и повышении пошлин республиканец сообщили в соцсети Truth Social. При этом, по словам Трампа, пошлины на товары из Колумбии с 25% повысятся на днях до 50%.

Он отметил, что Колумбия попала под санкции и другие меры за отказ принять мигрантов, депортированных из штатов. Страна не разрешила посадку военным самолетов со 160 гражданами, которые нелегально жили на американских землях.

«Отказ (отданный президентом Колумбии Густаво — ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры», — написал Трамп (цитата по РИА Новости).

Под отдельные визовые санкции попали колумбийские чиновники.

Ранее Reuters сообщал, что Колумбия развернула два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали из США.

Напомним, что до истории с Колумбией аналогично поступила и Мексика. Там отказали США в приеме рейса с нелегальными мигрантами.