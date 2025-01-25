Мексика отказала США в приеме рейса с нелегальными мигрантами

В рамках операции по репатриации мигрантов, о начале которой ранее объявила президент США Дональд Трамп, два самолета C-17 вывезли по 80 человек из США в Гватемалу и Мексику. Однако рейс, предназначенный для отправки в Мексику, так и не смог вылететь.

На фоне этого инцидента ситуация с мигрантами в США обостряется. Ранее Mash сообщил, что более 5 тыс. граждан России застряли в лагере беженцев на границе США и Мексики. В общей сложности около 26 тыс. граждан стран СНГ не могут попасть на территорию Соединенных Штатов.

Ранее Трамп также сообщил о намерении перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой. Глава государства ввел на южной границе чрезвычайное положение (ЧС) из-за мигрантов.

Также газета The New York Times сообщила, что США приостановит въезд мигрантов на свою территорию, включая украинцев.