Команда Трампа решила подготовить план Б для сохранения пошлин

Администрация Дональда Трампа разрабатывает альтернативный план, чтобы сохранить действующие тарифы, независимо от исхода судебных разбирательств по поводу их блокировки. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Согласно этим данным, новая стратегия администрации предусматривает использование отдельных статей Закона о торговле 1974 года. В частности, Трамп может ввести пошлины до 15% на срок до 150 дней, мотивируя это борьбой с дисбалансом в торговле с другими государствами.

В течение этого периода он намерен согласовать и ввести индивидуальные тарифы для основных торговых партнеров США, опираясь на другое положение того же закона.

Решение о переходе к этой стратегии пока не окончательное. С одной стороны, использование другого закона позволит избежать приостановки действия тарифов. С другой стороны, такой шаг может быть истолкован судом как признание поражения в споре о законности введения тарифов в рамках Закона об экономических полномочиях в чрезвычайных ситуациях, отмечает издание.

Ранее Федеральный суд США по международной торговле приостановил действие решения президента о введении импортных пошлин, заявив о превышении им своих полномочий.

Суд заблокировал не только ответные меры в отношении товаров из 185 стран и регионов, о которых Трамп заявил 2 апреля, но и введенные ранее тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Исключение составили тарифы на автомобили и автозапчасти, сталь и алюминий.

Однако в четверг апелляционный суд США приостановил действие решения о блокировке пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация намерена довести это дело до Верховного суда.