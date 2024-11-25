«Коммерсантъ»: продажи оборудования для майнинга выросли в два-три раза

С увеличением стоимости биткойна наблюдается и рост интереса к майнинговому оборудованию, как сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса участников рынка.

Представители компании BitRiver, занимающейся майнингом в дата-центрах, отметили, что в четвертом квартале 2024 года спрос на крупные оптовые закупки вычислительной техники увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим кварталом среди как российских, так и зарубежных физических и институциональных клиентов.

Один из респондентов в интервью добавил, что спрос возрос в три раза. Он сообщил, что во втором и начале третьего кварталов заказывались около 30 устройств в неделю, тогда как в сентябре количество возросло до 200, а с ноября — до 600 единиц.

Эксперты также отметили, что рост криптовалют приводит к увеличению спроса на майнинговое оборудование. Бренд-менеджер OXLY Данатар Атаджанов отметил, что внезапный рост криптовалюты зачастую создает дефицит, что, в свою очередь, способствует поднятию цен.

Исполнительный директор Tehnobit Александр Пересичан упомянул наиболее эффективные модели для биткойн-майнинга: Bitmain Antminer S21 Pro, MicroBT Whatsminer M66S 310T, Canaan AvalonMiner A1566 и Innosilicon A11 Pro. Средняя цена одного устройства составляет около 400 000 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство готовит запрет криптомайнинга осенью и зимой в нескольких регионах.