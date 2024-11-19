Правительство готовит запрет криптомайнинга осенью и зимой в нескольких регионах

В Иркутской области, а также в определенных районах Бурятии и Забайкальского края планируется введение запрета на майнинг криптовалют в осенне-зимний период до 2031 года, сообщило Правительство РФ.

Кроме того, предполагается ограничение этой деятельности в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и еще в четырех новых субъектах Российской Федерации.

Министерству энергетики совместно с энергетическими компаниями поручено исследовать возможность введения аналогичных ограничений в других регионах страны.

Вице-премьер Александр Новак провел заседание комиссии по вопросам электроэнергетического развития, где обсуждались условия для реализации запрета на майнинг цифровых валют в регионах с напряженной энергетической ситуацией.

Заместитель министра энергетики РФ заявил, что комиссия поддержала введение запрета на криптомайнинг в ряде регионов страны с декабря. При этом московская область не была включена в список регионов, где будет действовать данное ограничение.

Ранее Новак также заявил, что из-за высоких темпов развития цифровых валют майнинг, требующий значительных объемов электроэнергии, стал одной из причин нехватки мощностей в южной части Иркутской области, а также в Бурятии и Забайкалье.