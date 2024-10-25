«Коммерсантъ»: РЖД купили небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити»

ОАО «РЖД» приобрели 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers, расположенном в деловом районе «Москва-Сити», сообщили «Коммерсантъ» и РИА Новости .

Как отметил генеральный директор консультанта сделки компании CORE.XP Владимир Пинаев в комментарии РИА Новости, 200 тыс. кв. м из купленной недвижимости отведены под офисные помещения, а более 100 тыс. кв. м займут общие площади и парковка.

Пиняев отметил, что комплекс Moscow Towers представляет собой современный и высококачественный объект, который позволит РЖД оптимизировать свои бизнес-процессы.

«Интерес компаний с государственным участием к приобретению бизнес-центров связан с консолидацией офисных площадей, а также улучшением класса офиса», — отметил специалист.

Строительство небоскреба Moscow Towers в комплексе «Москва-Сити» завершилось в 2024 году. Застройщиком высотного здания выступило ООО «Гранд сити».

Постройка включает две башни, объединенные общей стилобатной частью, которая содержит офисные и торговые площади, а также апартаменты. Общая площадь 63-этажного комплекса составляет более 411 тыс. кв. м, а его высота достигает 287 м.

Ранее сообщалось, что РЖД будут выплачивать «подъемные» машинистам и их помощникам.