РЖД будут выплачивать «подъемные» машинистам и их помощникам

ОАО «РЖД» в связи с дефицитом предложений на российском рынке труда ввела новый механизм для привлечения сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о выплате «подъемных». Денежные средства будут выплачивать при приеме на работу машинистов и их помощников, в том числе ранее работавших в ОАО «РЖД». Размер выплаты будет составлять 150 тыс. руб.

Также с 1 ноября планируется повысить зарплаты данным сотрудникам.

Часовые тарифные ставки дирекции тяги, которая занимается обслуживанием грузовых и пассажирских локомотивов, увеличат на 20%. Ставки дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда) вырастут на 15%.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме раскритиковали идею Мединского сократить срок обучения в школах и вузах.