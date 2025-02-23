Коммунальные платежи в России могут вырасти сразу на 30% в 2025 году

В 2025 году в Российской Федерации ожидается значительное увеличение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. По мнению Константина Крохина, председателя Жилищного союза и члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, рост тарифов может составить от 20 до 30 процентов. Об этом он сообщил в интервью MK.RU.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время не ожидается ни снижения стоимости услуг, ни улучшения их качества.

«Практика показывает, что тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет», — сказал эксперт.

Крохин отметил, что значительное повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено не только инфляцией, но и необходимостью увеличения затрат на обслуживание и ремонт жилых помещений.

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