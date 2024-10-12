Штрафы за неуплату коммуналки: как пеня может значительно вырасти после месяца просрочки

С начала 31-го дня просрочки за неуплату коммунальных услуг начинают начисляться пени, которые составляют 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, пени накапливаются с 31 дня, а если долг остается неоплаченным в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка возрастает до 1/130 от ключевой ставки ЦБ.

«Согласно Жилищному кодексу РФ, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки», — отметил общественный деятель.

При этом, учитывая, что на сентябрь этого года ключевая ставка составляет 19% годовых, ежедневные штрафы могут оказаться весьма значительными, подчеркнул Бондарь.

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