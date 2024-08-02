Компании «Биннофарм Групп» получит льготный заем на модернизацию производство в Серпухове

Производственная площадка «Алиум», входящая в состав фармацевтической компании «Биннофарм Групп», получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) для реализации проекта по модернизации производственных мощностей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковный ФРП одобрил предоставление льготного займа компании в размере ста пятидесяти миллионов рублей. Ожидается, что данные средства пойдут на разработку и закупку технологического оборудования, его установку и подготовку к серийному производству.

Компания планирует выпускать на модернизированном оборудовании лекарственные средства для симптоматического лечения боли, терапии симптомов хронических заболеваний вен, лечения язвенной болезни желудка, противоэпилептические и урологические препараты. Реализация проекта приведет к увеличению выпуска упаковок лекарств на 935 тысяч в месяц.

«Чтобы соответствовать самым современным стандартам производства лекарственных средств, выпускать необходимые для рынка объемы препаратов. Привлеченные средства помогут увеличить объемы производства и расширить ассортимент продуктов, выпускаемых на заводе в Серпухове», — отметил корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

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