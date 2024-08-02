Губернатор Подмосковья: гастрономический «Сырный фестиваль» начался в Истре

В подмосковной Истре стартовал гастрономический «Сырный фестиваль», на котором свою продукцию представят 200 фермеров со всей России, в том числе, 97 представителей Подмосковья. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут обсудили поддержку малых хозяйств и их развитие. Фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время мы значительно продвинулись в производстве собственной продукции, успешно заменив многие импортные товары», — написал губернатор.

По его словам, Подмосковье нарастило объемы производства сыра в три раза — до 154,5 тысячи тонн в год. На данный момент регион находится на первом месте в России по этому параметру. Помимо этого, в области выросло производство овощей в закрытом грунте, что позволило занять второе место в стране. Производство ягод увеличилось вдвое — до 2,8 тысячи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».