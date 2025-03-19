Компании из РФ торгуются с рекордным дисконтом: в 4 раза дешевле зарубежных аналогов

Российские компании на фондовом рынке стоят в четыре раза дешевле своих зарубежных аналогов. Об этом со ссылкой на старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елену Курицыну сообщил РБК.

По ее словам, дисконт (уменьшение стоимости или цены актива по сравнению с его предполагаемой или справедливой стоимостью) на российские активы увеличился с 40% до 75% за последние четыре года. Эксперт подчеркнула, что это привело к значительному расхождению в оценке компаний, торгующихся на российских и зарубежных биржах.

«Если обсуждать, смотреть в будущее, то какие условия [нужны] для долгосрочного устойчивого роста и развития? Понятно, что это инвестклимат. Понятно, что это работа над всей той совокупностью факторов, которые обеспечивают снижение русского дисконта хотя бы к уровням 2021 года, когда мы говорили, что это 40% дисконта. Сейчас уже [дисконт составляет] 75% — цифры довольно значимые и значащие», — отметила Курицына.

Основными факторами, влияющими на такой дисконт, являются геополитическая нестабильность и экономические санкции, которые существенно ограничивают инвестиционную привлекательность России. Кроме того, макроэкономический фон, включающий высокую инфляцию и увеличенные процентные ставки, также оказывает отрицательное влияние на стоимость активов.

Стоит отметить, что валютный риск и низкая ликвидность активов способствуют обесцениванию российских компаний на рынке.

Как отметил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров, нынешний дисконт в 75% не является историческим максимумом. В 2022 году его значение было близким к 100%. Однако важно учитывать, что дисконт варьируется и не одинаков для всех активов — некоторые компании могут оцениваться выше или ниже среднего уровня.

В сравнении с рынками развитых стран российские компании выглядят значительно дешевле. Показатель P/E, который представляет собой финансовый коэффициент, используемый для оценки стоимости акций компаний, для российского рынка составляет около 4, что существенно ниже средних значений в других странах.

Несмотря на сохраняющийся высокий дисконт, некоторые эксперты считают, что ситуация может измениться на фоне потенциального улучшения геополитической обстановки. Ожидается, что укрепление рубля и приток зарубежного капитала могут способствовать снижению дисконта.

При частичном снятии санкций с РФ и возможном снижении ставок Банка России дисконт также сможет снизиться, хотя возвращение к докризисным уровням остается маловероятным, считают аналитики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не станет давать никаких привилегий и преференций для возвращающихся в страну компаний.