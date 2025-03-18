Путин раскрыл условия возвращения западных компаний

Льгот и преимуществ для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, а действовать они должны на конкурентной основе. Как сообщило РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства заявил, что каких-либо привилегий и преференций возвращающимся ждать не стоит.

«В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет, тот пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе», — сообщил Путин.

Лидер России также вновь повторил ранее не единожды озвученный факт о том, что иностранные компании никто не выгонял с рынка, а подобное решение они приняли по собственному желанию или на фоне давления элит своих государств.

«В любом случае, речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий», — подчеркнул глава России.

Ранее в ходе выступления Путин заявил и о том, что санкции не временное явление, ведь их инициаторы хотят оказывать на Россию системное стратегическое давление.