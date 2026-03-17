По словам эксперта, пользоваться сервисом без VPN в России теперь бесполезно.

«Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — сказал он.

Согласно анализу ТАСС, домены t.me и telegram.org (они делят один IP-адрес) сейчас почти всегда недоступны из России даже при нормальном соединении. Наблюдается до 100% потерь в передаче данных — обычно просто превышается интервал ожидания.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис Merilo сообщил, что доля сбоев Telegram в России достигла 80%, а в некоторых регионах страны даже 90%.

16 марта стало известно, что Таганский районный суд Москвы вынес постановление о привлечении Telegram к административной ответственности. Размер штрафа суд определил в 35 млн рублей. Мессенджер вновь обвинили в неудалении противоправного контента экстремистской направленности. Предыдущее аналогичное нарушение зафиксировали в России 25 февраля: тогда Telegram оштрафовали на 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что акции VK выросли на 2,95% на фоне ограничений Telegram в России.