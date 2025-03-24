Компании обязали выплачивать сотрудникам вознаграждение за наставничество

С 1 марта некоторые россияне смогут получить прибавку к заработной плате. Теперь российские компании должны будут доплачивать сотрудникам за наставничество, сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Наставничеством будут считаться настройка Word, помощь в переносе компьютера, обучение нового сотрудника тонкостям работы.

Цель нововведения — повысить уровень ответственности за процесс передачи профессиональных навыков.

Наставничество — добровольное решение сотрудника. Теперь, чтобы привлечь работника к процессу обучения нового коллеги, нужно его письменное согласие. Также заключается соглашение к трудовому договору, где прописаны четкие требования и денежное вознаграждение. Размер доплаты зависит от вида работы, ее сложности и специфики отрасли.

Ранее сообщалось о самых востребованных направлениях Москвы и Подмосковья.