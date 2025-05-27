Компания бизнесмена Потанина и владелец «Т-банка» купили совладельца «Яндекса»

«Каталитик пипл» в понедельник, 26 мая, стала единоличным владельцем «Меридиан-Сервис», ранее входившей в состав консорциума инвесторов, занимавшегося приобретением российских активов «Яндекса». «Каталитик пипл» теперь контролирует 100% долей «Меридиан-Сервис».

Недавно над «Каталитик пипл» установила контроль компания «Т-Технологии» (включающая в себя Т-банк), получив долю в 50,01%. Оставшаяся часть, 49,99%, находится во владении «Интерроса» Владимира Потанина.

Прежде принадлежавшая Александру Рязанову, экс-заместителю председателя правления «Газпрома», компания «Меридиан-Сервис» получила 10% акций в ЗПИФ «Консорциум. Первый», являющимся основным акционером МКПАО «Яндекс». В число других участников консорциума входят FMP-структура (35%), подконтрольная руководству компании, «Инфинити менеджмент» (25%), «Аргонавт» (15%) и «Айти.Развитие» (15%).

Ранее сообщалось, что головная компания Т-банка «Т-технологии» стала совладельцем банка «Точка».