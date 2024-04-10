Компания «Диал групп Лоджистик» достроила новый склад в Ступино

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области по результатам проведенной проверки выдали заключение о соответствии проектной документации склада для хранения овощей, фруктов, сладостей и молока в деревне Ольховка городского округа Ступино.

Напоминаем, что строить здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров начали в сентябре 2020 года. На складе организована стеллажная система хранения в шесть ярусов, а также предусмотрены зоны с разными температурными режимами для хранения различных видов пищевых продуктов.

Ожидается, что здесь будут складировать молоко длительного хранения, сгущенное молоко, сыры, творог, йогурты, овощи и фрукты, шоколад, вафельные торты, другую кондитерскую продукцию, а также кокосовую стружку, арахисовую муку и другое сырье для производства продуктов питания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.