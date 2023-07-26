Компания «Элика» займется производством полуфабрикатов в подмосковном Электрогорске

Более одного миллиарда рублей вложит инвестор в импортозамещающее производство полуфабрикаторов на территории подмосковного Электорогорска. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что пятьсот миллионов рублей компания получила в рамках льготного кредита по программе «Промышленная ипотека». Ожидается, что средства будут направлены на строительство производственного комплекса. Инвестор планирует запустить производство в 2024 году.

Реализация данного проекта позволит дополнительно создать в регионе порядка трехсот рабочих мест. Производственные мощности нового комплекса составят 42,5 тысячи тонн замороженной продукции в год.

На сегодняшний день компания «Элика» является одним из крупнейших отечественных производителей замороженных продуктов питания. Продукция доступна для покупателей в России, а также в Казахстане, Белоруссии и других странах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.