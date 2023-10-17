Компания из подмосковного Домодедова модернизирует производство для дорожной техники
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Технопарк «Импульс» получит льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области на модернизацию производства.
Предприятие производит навесное гидравлическое оборудование высокого качества. Займ выдан по программе «Импортозамещение». Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в проект составляет 196,8 миллиона рублей. Из них 150 миллионов компания получит в виде льготного займа сроком на пять лет под два процента годовых. Запуск производства запланирован на 2024 год. В рамках проекта будет создано более 30 рабочих мест.
Напомним, на предприятии под брендом Impulse налажен серийный выпуск гидромолотов, ковшей, вибропогружателей и другого оборудования.
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