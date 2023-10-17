Компания из подмосковного Домодедова модернизирует производство для дорожной техники

Предприятие производит навесное гидравлическое оборудование высокого качества. Займ выдан по программе «Импортозамещение». Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в проект составляет 196,8 миллиона рублей. Из них 150 миллионов компания получит в виде льготного займа сроком на пять лет под два процента годовых. Запуск производства запланирован на 2024 год. В рамках проекта будет создано более 30 рабочих мест.

Напомним, на предприятии под брендом Impulse налажен серийный выпуск гидромолотов, ковшей, вибропогружателей и другого оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о поддержке предпринимательства в регионе, важности Инвестиционного портала и развитии экспорта.