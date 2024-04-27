Компания из подмосковной Шатуры присоединилась к нацпроекту для повышения эффективности работы

Сразу два подразделения подмосковной компании — ООО«ГазонСити Агро» и ООО «ГазонСити Трейд» — провели стартовые совещания, посвященные вступлению в национальный проект «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «ГазонСити Агро» выпускает товары для выращивания рассады, а именно торфяные горшки для выращивания различных овощных и цветочных культур. На этом предприятии в качестве пилотного потока был выбран процесс фасовки и упаковки травосмесей. В результате оптимизации производственных процессов, которые сотрудники предприятия будут осуществлять под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, минимум на 10% будет сокращено время протекания процесса, на 12% уменьшено незавершенное производство, а также более чем на 10% увеличена выработка.

А компания «ГазонСити Трейд» производит и осуществляет поставку товаров в крупнейшие сети товаров повседневного спроса, садовые центры, магазины и тепличные хозяйства. Здесь в качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации работы склада. Благодаря применению инструментов бережливого производства на предприятии планируют минимум на 10% сократить время протекания процесса, на 15% уменьшить незавершенное производство и более чем на 10% увеличить выработку на рабочих местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появится еще четыре индустриальных парка.