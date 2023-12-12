Компания из Щелково стала призером национальной премии «Надежда на технологии»

Компания МЕТИЗ из городского округа Щелково названа призером Национальной премии «Надежда на технологии» сразу в двух номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Так, компания взяла «серебро» в номинации «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии», а также «бронзу» за «Лучшую публикацию в СМИ на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». При этом награду за актуальную публикацию в СМИ МЕТИЗ взял впервые, а вот за экспортные заслуги подмосковную компанию отмечают третий год подряд.

Награды вручались победителям за достижения прошлого года. Церемония награждения Национальной премии «Надежда на технологии» состоялась накануне в кластере «Ломоносов» в рамках одноименного форума.

«Важно, что спрос на продукцию МЕТИЗ растет не только на внутреннем рынке, но и на международном. Мы устойчиво развиваем зарубежную дистрибьютерскую сеть. И по мере выхода наших хайтековских новинок, спрос на нашу продукцию со стороны экспортных покупателей увеличивается», — рассказал генеральный директор ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС» Николай Ермалюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.