Компания «Л-ПАК» стала резидентом особой экономической зоны «Кашира»

Порядка девятнадцати миллиардов рублей инвестирует компания «Л-ПАК» в строительство предприятия на территории особой экономической зоны «Кашира». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что проект по производству гофрированного картона и упаковочной продукции будет реализован в две очереди. В конце прошлого года инвестор приступил к строительству первой очереди производственно-складского комплекса. На первом этапе на предприятии будет создано около 500 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 1300 сотрудников.

Запустить первую очередь, объем инвестиций в которую оценивается в 5,4 млрд рублей, планируется уже в конце этого года. А весь проект будет реализован в течение трех лет. После ввода в эксплуатацию завода по производству гофрированного картона и упаковочной продукции «Л-ПАК» приступит к строительству завода по переработке макулатуры.

«На сегодняшний день наша компания выпускает десятки тысяч разных видов гофрокартонных изделий. Наша миссия — создавать надежную и экологичную упаковку для любых нужд с заботой о человеке, обществе и природе. Мы работаем по принципам устойчивого развития, превращая отходы в сырье, из которого в дальнейшем производим готовую продукцию», — прокомментировал директор по развитию ООО «Л-ПАК» Сергей Романов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.