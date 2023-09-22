Компания «Мода Меда» запустит в Подмосковье производство продуктов из натурального меда

На территории Одинцовского городского округа планируют открыть производство продуктов из натурального меда — от традиционных до экзотических. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что в производстве своей продукции компания будет использовать только мед с отечественных пасек. Известно, что содействие предприятию в реализации данного проекта оказывает Корпорация развития Московской области (КРМО).

Общий объем инвестиций в реализацию проекта компании «Мода Меда» составит около двадцати миллионов рублей. На новом производстве для жителей муниципалитета будет создано двадцать рабочих мест. Отмечается, что запустить новый завод планируется до конца ноября текущего года. Первые партии готовой продукции компания рассчитывает получить уже в декабре.

Гендиректор КРМО Владимир Слипенькин сообщил, что в настоящее время компания реализует свою продукцию на маркетплейсах, но в перспективе планирует наладить поставки в сетевые магазины. На первом этапе предприятие сможет выпускать двадцать тонн продукции в месяц, в дальнейшем производственные мощности будут увеличены в несколько раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что выпуск компьютеров и оптики в Подмосковье увеличился в два раза.